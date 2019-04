Eerbetoon aan Danny Eggers (52) in vissersclub ‘De Blauwe Reiger’ Ewelina Verhulst

01 april 2019

15u21 0 Zandhoven Afgelopen zondag hield de visclub ‘De Blauwe Reiger’ in Massenhoven een eerbetoon aan Danny Eggers. Samen met familieleden organiseerden ze ‘Remember Den Danny’. Eggers kwam op 20 juli om het leven tijdens zijn vakantie in Hongarije. De man verdronk tijdens het zeilen in het Balatonmeer. Hij werd 52 jaar.

Danny Eggers was erg graag gezien in het verenigingsleven. Zo was hij trainer van de ‘Reserven C’ van voetbalclub Oelegem SK en bestuurslid van visclub ‘De Blauwe Reiger’. Twee dagen per week zette hij zich in voor de visclub. Vissen was ook één van zijn passies. Daarom organiseerde de visclub in samenspraak met de familie afgelopen zondag een eerbetoon aan Danny. Met een fris, maar zonnig lentebriesje kwamen veel vissers, Massenhovenaars, vrienden, familie, collega’s en sportvrienden naar de visclub. Ze hielden een open koppelwedstrijd waarbij er een hele namiddag gevist werd. Ondertussen ging er een boek vol foto’s van Danny - die ontworpen is door zijn vrouw Heidi - van hand tot hand. Op 30 maart vierde hij normaal gezien zijn 53ste verjaardag.