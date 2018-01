Duizenden bezemstelen leggen verkeer lam URENLANGE FILES NA DRIE ONGEVALLEN TOON VERHEIJEN

02u33 0 Vanderveken Op de E313 in Massenhoven rijdt een vrachtwagen vol bezemstelen in op de file. Zandhoven Drie ongevallen hebben gisterochtend voor uren fileleed gezorgd voor wie vanuit de Kempen of Limburg naar of voorbij Antwerpen moest. De ellende begon met een ongeval in Wommelgem. De ravage was echter het grootst tussen Herentals en Massenhoven, waar duizenden bezemstelen het verkeer helemaal in het honderd deden lopen.

Het was iets voor 7 uur toen op de E313 in Wommelgem in de richting van Antwerpen twee vrachtwagens op elkaar botsten. De schade bleef uiteindelijk eerder beperkt, maar toch ontstond er al snel een file waarbij automobilisten tot drie uur tijd verloren. Daardoor begonnen automobilisten alternatieven te zoeken om het ongeval te vermijden. Maar nog geen twee uur later was het opnieuw prijs.





"In de staart van de file is opnieuw een vrachtwagenbestuurder ingereden op zijn voorligger", vertelt Peter De Waele van de federale politie. "Hij raakte ook nog eens drie andere vrachtwagens. De bestuurder liep lichte verwondingen op."





Twee uur opruimen

Nog geen half uur later was het weer prijs, deze keer op de E34 in Zoersel, enkele kilometers voor het punt waar de E313 en de E34 samenkomen. Daar liep ook één bestuurder lichte verwondingen op. De ravage na het eerste en derde ongeval was snel opgekuist, maar in Massenhoven heeft de hinder heel wat langer geduurd. Daar belandde een deel van de lading, vele duizenden bezemstelen, op de rijbaan. Pas na twee uur was de pechstrook weer vrij.





Toon Verheijen In Zoersel geraakt de file rond 10 uur opgelost.

Financiële klap

"Het ging om duizenden borstelstelen, dat maakte het moeilijk om alles op te ruimen. Ze lagen ook verspreid over een afstand van ruim tweehonderd meter", vertelt Bart Noyens van de Brandweer Zone Rand post Zandhoven. De volledige lading moest worden overgeladen. Het duurde tot in de late namiddag vooraleer de rijbaan weer vrijgegeven kon worden.





75 vrachtwagens in file.





Via Brussel

Voor heel wat automobilisten was het gisterenmorgen dus opnieuw een ochtend vol stress en fileleed. Maar voor heel wat transportbedrijven hebben de files ook zware financiële gevolgen, vooral bij firma's die uit Limburg naar Anwterpen rijden. De firma Essers, met hoofdkantoor in Genk, had niet minder dan 75 vrachtwagens in de file zitten. "We hebben een deel van onze chauffeurs laten omrijden via Brussel, maar ook daar stonden natuurlijk files", vertelt Sarah Geris van Essers. "De ritten die pas in de namiddag moesten vertrekken, hebben we laten uitstellen of verzetten naar een andere moment. We schatten dat elke vrachtwagen gisteren zowat twee tot drie uur vertraging heeft opgelopen, wat ons als bedrijf op één ochtend zo'n 22.000 euro kost." Essers is net als andere transportfirma's vragende partij voor meer rijstroken. "Op de E313-E314 is drie zeker een must. Nog meer dynamische verkeersborden zijn ook welkom."





Nog extra kosten

Voor het afvaltransportbedrijf Gielen loopt het kostenplaatje op tot ongeveer 8.000 euro. Zijn chauffeurs zijn normaal gezien ten laatste om 16 uur terug op het bedrijf, maar gisterenavond iets voor 18 uur waren ze nog niet allemaal terug. "Het probleem is ook dat wij voor 5 uur niet mogen vertrekken omdat we in de afvalsector zitten", vertelt zaakvoerder Philip Gielen.





Liefkenshoek tolvrij

"Eens wij vertrekken, zitten we eigenlijk al knal in de file. De gevolgen zoals een dag van gisteren, zijn eigenlijk niet te overzien. Materialen worden te laat of zelfs niet geleverd of ze mogen niet meer lossen en moeten wachten tot morgenvroeg. De plannen voor een dag later valt dus ook helemaal in duigen. Die 8.000 euro die we op enkele uren verliezen kan ik dus niet meer goedmaken. Ik weet dat ongevallen niet te vermijden zijn, maar er zijn wel infrastructurele maatregelen mogelijk. De pechstrook laten gebruiken. Of de Liefkenshoektunnel tolvrij maken bijvoorbeeld.





Brandweer: "Blijf in je auto zitten"

Bevelvoerder Bart Noyens van de Brandweer Zone Rand post Zandhoven doet een oproep aan chauffeurs die door omstandigheden in de file verzeild geraken. "We hebben gemerkt dat heel wat bestuurders die met hun wagen al op de pechstrook of nog op de rijstroken stonden, gewoon uitgestapt waren en hun voertuig hadden achtergelaten", vertelt Noyens. "Dat zorgt voor onnodig tijdverlies als de hulpdiensten ter plaatse komen, want omdat de chauffeurs niet achter hun stuur zitten kunnen de wagens niet direct verplaatst worden. Daarom een oproep aan iedereen: blijf in zo'n geval altijd in je wagen zitten." (VTT)