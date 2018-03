Drugsbende leeft van stempelgeld Zigeuners krijgen tot 3 jaar cel voor drie cannabisplantages PATRICK LEFELON

30 maart 2018

02u59 0 Zandhoven Acht bewoners van een woonwagenpark in Deurne zijn veroordeeld voor het opzetten van cannabisplantages in Lier, Emblem (Ranst) en Pulderbos (Zandhoven). Het koppel dat de leiding had, krijgt 3 jaar celstraf. Opvallend was dat vrijwel alle verdachten leefden van een uitkering. Zij waren werkloos, langdurig ziek of invalide.

Bij de politie van Lier liep in augustus 2016 een melding binnen van een mogelijke cannabisplantage in de Hulststraat. De twee vrouwen die de woning huurden, waren vaak afwezig. Er gingen 's avonds wel geregeld mannen naar binnen en de ramen waren afgeplakt. Buurtbewoners hadden ook een vreemde geur opgemerkt. De politie hield de woning in de gaten en zag er Arthur Noël D. en andere bewoners van het woonwagenpark op de grens van Deurne/Wommelgem dikwijls naar binnen gaan. Uit verder onderzoek bleek dat ze nog meer woningen gehuurd hadden.





Het drugsteam van de politie Antwerpen startte een onderzoek op. Uit telefoontaps werd snel duidelijk dat de zigeuners zich op grote schaal bezighielden met de teelt en de verkoop van cannabis. De politie vond sporen van ontmantelde plantages in Lier en in Alliers in Emblem. Een actieve plantage met 379 planten werd gevonden in een woning aan de Zavelstraat in Pulderbos met 379 cannabisplanten.





Invalide

Tien verdachten werden bij de inval in juni 2017 in het woonwagenpark van Deurne/Wommelgem gearresteerd. Bijna alle beklaagden zijn familie van elkaar. Ze hadden geen job. Drie verdachten leefden van een invaliditeitsuitkering. Twee verdachten hadden een uitkering wegens langdurige ziekte en nog één verdachte trok stempelgeld. Daarnaast verdienden zij in het zwart bij met de verkoop van auto's.





De familie verdiende echter goed de kost met haar cannabisteelt. Hoofdbeklaagden Arthur Noël D. en zijn vriendin Marie-Louise C., die de andere familieleden hadden aangestuurd, woonden in grote weelde in hun pas gerenoveerde woonwagen. De renovatie had enkele honderdduizenden euro gekost. Verschillende facturen werden cash betaald, zo bleek bij de huiszoeking.





Arthur Noël D. en zijn vriendin Marie-Louise C. krijgen elk een celstraf van 3 jaar en een geldboetes tot 16.000 euro. Enkele familieleden, zoals neef Chento D. en dochter Maya D., krijgen straffen van 16 maanden en 8.000 euro boete. De andere beklaagden krijgen 12 maanden cel en 800 euro boete.





Volgens de openbare aanklager had de bende maar liefst 2,6 miljoen euro verdiend aan de oogsten op de drie plantages. De rechtbank vindt dat onvoldoende bewezen en herleidde de drugswinsten tot 306.655 euro. Zowel voor Arthur Noël D. en zijn vriendin Marie-Louise C. werd 150.000 euro verbeurdverklaard.