Drie Wijzen komen langs voor goede doel 01 juni 2018

De Lions Club van Zandhoven organiseert morgen zaterdag in zaal De Populier een avondje 'De Drie Wijzen' voor het goede doel. "Presentator Kurt Van Eeghem en panelleden Jacques Vermeire, Walter Grootaers en Gerty Christoffels komen langs om het publiek een amusante avond te bezorgen", zegt medeorganisator Lau Van Mol. "In het verleden zetten we al een paar keer een stand-up comedy show op het programma, maar dit is eens iets anders." De opbrengst van het event gaat naar de sociale projecten die Lions Zandhoven ondersteunt. Het gaat om een tiental zorgcentra uit de buurt. Kaarten kosten 26 euro per persoon. "Inschrijven voor ons vip-arrangement - met etentje in restaurant Den Engel - kan om praktische redenen niet meer, maar voor de show zelf hebben we nog een beperkt aantal tickets ter beschikking", aldus nog Lau Van Mol. De doortocht van 'De Drie Wijzen' is voorzien van 20 tot 23 uur. (KDC)