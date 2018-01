Dorpskern wordt verfraaid met ook 34 nieuwe parkeerplaatsen aan Torenstraat 02u33 0 Benoit De Freine In Pulle worden enkele kruispunten met de Boudewijnlaan aangepakt. Hier het kruispunt met de Dorpstraat. Zandhoven In Pulle wil het gemeentebestuur de dorpskern fraaier en veiliger maken. Ter hoogte van de Torenstraat komen nieuwe parkeerplaatsen. Verder krijgt het kruispunt tussen Boudewijnlaan en Dorpsstraat een andere invulling.

"In een eerste fase wordt de omgeving Boudewijnlaan, Torenstraat, Le Grellelei aangepakt", legt schepen Willems uit. "De parking daar krijgt een mooier uitzicht. Er komen 34 parkeerplaatsen voor auto's, met de nodige groenaanplantingen. Het is niet de bedoeling dat er nog vrachtwagens gaan parkeren."





Deze werken brengen in principe weinig verkeershinder met zich mee.





Tijdens een tweede en derde fase neemt de gemeente het kruispunt Boudewijnlaan-Dorpsstraat onder handen.





"Dat punt veiliger willen we veiliger maken door de weg enigszins te verleggen", aldus nog Rudy Willems. "Het komt er op neer dat we de rijbanen meer loodrecht op mekaar gaan doen uitkomen, wat de snelheidsremmend zou moeten werken. Het bijhorende pleintje krijgt tegelijk een facelift en dat was ook geen overbodige luxe. De bushalte wordt verplaatst naar de overkant van de weg."





Tijdelijke verkeerslichten

Fases 2 en 3 brengen wel enige hinder met zich mee. Zo kan het verkeer in de Boudewijnlaan slechts over één rijstrook. Er zal worden gewerkt met tijdelijke verkeerslichten, zodat de voertuigen in de twee richtingen beurtelings kunnen passeren. De werkzaamheden in Pulle zullen naar schatting ongeveer vier maanden duren en zowat 550.000 euro kosten. (KDC)