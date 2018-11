Die zijn dag kan al niet meer stuk:

Kaatje op bezoek in kleuterschool ‘t Kroontje Kristof De Cnodder

06 november 2018

15u59 0

Gemeentelijke kleuterschool ’t Kroontje in Massenhoven kreeg vandaag bezoek van de populaire Ketnetfiguur Kaatje. Kaatje wordt dit jaar tien en om dat te vieren had ze een wedstrijd georganiseerd.

Vlaamse scholen konden daarbij een bezoek van Kaatje winnen. Omdat juf Cindy een origineel filmpje had ingestuurd naar Ketnet viel ’t Kroontje in de prijzen. Kaatje had haar goede vrienden Viktor en Kamiel thuis gelaten, maar dat kon de pret niet drukken. De dolenthousiaste kinderen dansten en zongen met hun favoriete tv-figuur en overhandigden enkele mooie tekeningen. Eén jongen durfde Kaatje zelfs een kusje geven. Zo werd het een meer dan geslaagde schooldag.