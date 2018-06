Diamond Race gooit het (eenmalig) over andere boeg 29 juni 2018

02u42 1 Zandhoven Het wereldbekende waterski-evenement Diamond Race in Viersel gooit het dit jaar over een iets andere boeg en zal eenmalig de Viersel International Race noemen. Zondag staat er geen viptent langs het Albertkanaal en wordt er geen entreegeld gevraagd. "Maar het deelnemersveld blijft wel van topniveau."

Voor het eerst in 34 jaar zal de Diamond Race niet onder die naam worden georganiseerd. "Het voorbije jaar sukkelden enkele mensen uit het organisatiecomité met de gezondheid, waardoor we het vipgebeuren niet rond kregen", zegt voorzitter Julius Leysen van Viersel Waterski Club. "Daarop besloten we het voor een keer wat kleinschaliger aan te pakken en de toegang zelfs gratis te houden. Natuurlijk gaan we dit op financieel vlak voelen. Gelukkig springen een paar bestuursleden bij om de rekening te doen kloppen."





Minder toeters en bellen

De naam van de race werd voor een keer ook veranderd. "Bij de Diamond Race horen nu eenmaal 'toeters en bellen' en die zijn dit jaar minder aanwezig", legt Julius Leysen uit. "Dat wil anderzijds niet zeggen dat we nu een zwakker deelnemersveld zouden hebben. De meeste toppers - met op kop de Australische wereldkampioen Ben Gulley - tekenen present. In totaal verwachten we zowat zeventig deelnemers uit alle hoeken van de wereld." Wie dit spektakel op het water eens met eigen ogen wil zien, kan zondag tussen 11 en 17 uur terecht aan het Albertkanaal. Het parcours strekt zich uit van de Vierselse Watersportlaan tot zo'n 2,5 kilometer verderop richting Grobbendonk. (KDC)