Diamond Palace opent in februari (twee jaar later dan gepland) 23 januari 2018

02u44 0 Zandhoven De voormalige kunstgalerie 7Senses, aan de Langestraat in Zandhoven, heropent eind februari als feestzaal Diamond Palace. Momenteel wordt het gebouw volop ingericht. "De juridische procedureslag met de vorige eigenaar ligt gelukkig achter ons", zegt de familie Richa, die Diamond Palace gaat uitbaten.

Het gebouw waar Diamond Palace komt, kende in het verleden al vele gedaantes. Ooit was er dancing JJ More gevestigd, later showrestaurant The Mummies en tot de zomer van 2015 galerie 7Senses. Nadat deze laatste zaak failliet ging, nam de familie Richa het pand over via een openbare verkoop. Dat verliep echter niet zonder slag of stoot, want de vorige eigenaar deed lang moeilijk. Intussen oordeelde de rechter in beroep dat het gebouw aan de Richa's toebehoort. "Met zo'n twee jaar vertraging kunnen we binnenkort eindelijk de deuren open zwaaien", klinkt het bij de familie. "We zijn het etablissement nu nog wat aan het herinrichten. Eind februari zouden we er klaar voor moeten zijn. We gaan een kleine driehonderd personen kunnen ontvangen. Voor later op het jaar liggen er al enkele feesten vast. Verder vroegen al verschillende mensen informatie op. Dat ziet er dus veelbelovend uit."





Vergaderingen

De familie Richa heeft in Wommelgem ook al zaal Royal Palace, waar veel Marokkaanse trouwfeesten plaats vinden. "Maar iedereen is bij ons welkom", benadrukken de zaakvoerders. "En onze zaal staat trouwens niet enkel ter beschikking voor bruiloften, maar ook voor andere evenementen of vergaderingen. Het is ook niet de bedoeling dat er op regelmatige basis fuiven worden gegeven of dat het hier een soort van discotheek wordt. Verder beschikken we over voldoende parkeergelegenheid. De buurtbewoners hoeven dus geen schrik te hebben voor overlast." (KDC)