Derde editie Waterdays 25 mei 2018

Aan het Albertkanaal in Massenhoven vindt dit weekend de derde editie van het evenement Waterdays plaats. Het centrale thema is deze keer 'avontuur'. De Vlaamse Vereniging voor Watersport Kempen heeft opnieuw een gevarieerd programma in mekaar gestoken. "Op het water kan je bijvoorbeeld deelnemen aan boottochtjes of een ritje maken op een jetski. Je kan ook een 'death ride' doen boven het water. Verder zijn er twee luxejachten te bezichtigen", zegt organisator Alexander Adriaensens. "Maar ook aan land is vanalles gepland. Zaterdagavond bieden we de bezoekers een groot vuurwerk aan en zondagnamiddag is er een muzikaal optreden. De weersvoorspellingen ogen alvast goed, dus net als de vorige jaren verwacht ik veel volk." Zaterdag is het publiek welkom tussen 12 en 22 uur, zondag tussen 12 en 19 uur. Locatie is de jachthaven in de Robert Orlentstraat, nabij taverne 't Boothuys. Het evenement is op zich gratis, al dient voor bepaalde gemotoriseerde attracties per rit een brandstofbijdrage worden betaald. (KDC)