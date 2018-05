De Romeo's topact op avondmarkt 03 mei 2018

In het centrum van Zandhoven staat morgen de jaarlijkse avondmarkt op het programma, een organisatie van het Zandhovens Ondernemers Netwerk (ZON). Tussen de Schildebaan en de Schriekweg staan vanaf 17 uur tientallen marktkramen opgesteld. Vanaf 22 uur is er op een podium voor het gemeentehuis ook een gratis optreden van De Romeo's voorzien, met in het voorprogramma Steven De Lelie. "Aan het gemeentehuis wordt voor het eerst een ondernemerslounge opgebouwd, waar lokale bedrijfsleiders kunnen netwerken", zegt William Vekemans van ZON. Net als elk jaar zal er in de buurt van het podium ook nu weer een drankstandje zijn dat wordt gerund door een plaatselijke vereniging. Deze keer mag hockeyclub Blackbirds de uitbating voor haar rekening nemen. (KDC)