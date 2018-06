De Lijn wijzigt busaanbod 06 juni 2018

02u48 0

Het busaanbod van De Lijn in de regio Zandhoven/Zoersel/Brecht wordt vanaf woensdag 27 juni grondig gewijzigd. De huidige buslijnen 410, 411, 412 en 413 worden samengevoegd tot één nieuwe basislijn 410. Die zal Antwerpen en Turnhout verbinden via de N12.





Door deze hervorming kan de frequentie (en in principe ook de stiptheid) van lijn 410 worden verhoogd. Binnenkort zal er elk kwartier een bus tussen Antwerpen en Sint-Antonius Zoersel rijden (in de spits zelfs elke acht minuten). De helft van deze bussen rijdt overigens helemaal door tot in Turnhout.





Tegelijk komt er een 'new look' lijn 412. Deze gaat van Zandhoven over Halle en Sint-Antonius tot in Sint-Job. Sint-Antonius wordt zo dus een scharnierpunt tussen de twee lijnen. Bus 411 zal nog enkel als schooldienst rijden tussen Zandhoven en Malle (met stops in Zoersel en Sint-Antonius). De 'marktbus' tussen Sint-Antonius en Zoersel (op elke eerste dinsdag van de maand) blijft eveneens bestaan. Lijn 413 (Antwerpen-Wijnegem-Oostmalle) wordt vanaf 27 juni afgeschaft. (KDC)