De Lijn rijdt weer door centrum 29 januari 2018

02u30 0

Vervoersmaatschappij De Lijn liet weten dat de buslijnen 408, 411 en 419 vanaf vandaag opnieuw door het centrum van Zandhoven zullen rijden. De bushalte aan de Zandhovense brandweerkazerne komt zo terug in gebruik. Tijdens de recente wegenwerken in het centrum reden de bussen een tijdlang over de ring en ook na afloop van de werkzaamheden kwam daar niet meteen verandering in. De lijnen 420, 421, 427 en 428 blijven trouwens die 'omleidingsroute' langs de N14 volgen. Mogelijk komt daar later nog verandering in. Daarover lopen gesprekken tussen het gemeentebestuur en De Lijn. (KDC)