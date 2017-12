De Lijn blijft weg uit centrum 03u01 0

Er rijden tot nader order nog steeds geen bussen van De Lijn door het centrum van Zandhoven. Sinds de start van de heraanleg van het kruispunt Vierselbaan-Oelegembaan rijden de bussen rond langs de N14. Maar intussen is het bewuste kruispunt alweer geruime tijd open en toch blijft De Lijn het centrum (al dan niet voorlopig) mijden. De vervoersmaatschappij heet op het eerste gezicht niet ontevreden te zijn over het gewijzigde traject. De Lijn gaat dus nog een tijdje door op deze manier en zal later een definitieve evaluatie maken. (KDC)