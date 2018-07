D'Asspro's openen Kneuterrock 11 juli 2018

In Pulle staat vanavond het eerste Kneuterrock concert van deze zomer op het programma. Lokale band D'Asspro's bijt vanaf 20 uur de spits af. Volgende week woensdag is het dan de beurt aan pIE p.KLEIN en de woensdag daarna aan Santgarden. De toegang is gratis. Plaats van het gebeuren is de pastorietuin in de Dorpsstraat. Kneuterrock werd vorige zomer voor het eerst op poten gezet en wordt nu dus voortgezet wegens succes. (KDC)