Ciné Rex moet wijken voor flats 10de editie van festival Josrock, met café als uitvalsbasis, is meteen ook de laatste Kristof De Cnodder

08 november 2018

16u25 0 Zandhoven In het bekende dorpscafé Ciné Rex in Zandhoven vindt vrijdagavond de tiende en laatste editie plaats van Josrock. Het muziekfestivalletje houdt er mee op omdat vaste uitvalsbasis Ciné Rex binnenkort plaats moet maken voor een appartementsgebouw: het einde van een tijdperk.

Josrock werd genoemd naar Jos Van Tulder, de legendarische cafébaas die decennialang achter de toog stond in Ciné Rex en vier jaar geleden overleed. Na Jos’ dood zetten zijn nabestaanden de zaak verder, maar daaraan komt dus een einde. Een projectontwikkelaar kocht de site in hartje Zandhoven over en wil er een appartementencomplex realiseren.

“Onze vader werd geboren in het café en het was zijn lang leven. Het was dan ook zijn wens dat Ciné Rex zo lang mogelijk zou blijven bestaan. Mijn moeder heeft dat met wat hulp geprobeerd, maar ze is op leeftijd en het wordt alsmaar moeilijker”, vertelt Jos Van Tulders dochter Gina. “Omdat er ook kosten begonnen te komen aan het oude gebouw besloten we het te verkopen. Die verkoop gebeurde met heel veel pijn in het hart, want we bewaren mooie herinneringen aan het café, dat al van 1921 in handen was van onze familie.”

Met weemoed terugdenken

Niet alleen de familie Van Tulder wordt nostalgisch bij de gedachte aan Ciné Rex. Heel wat Zandhovenaren zullen binnenkort eveneens met weemoed terugdenken aan hun bezoekjes aan de bruine kroeg of aan de bioscoop die vroeger in de bijhorende zaal was gevestigd. Had de gemeente Zandhoven dit vertrouwde dorpsgezicht eigenlijk niet moeten aankopen en bewaren?

“Daar hebben we wel degelijk over nagedacht. We speelden even met het idee om de cinema in ere te herstellen, maar die plannen zouden te duur zijn uitgevallen”, beweert burgemeester Luc Van Hove (CD&V). “Tegen projectontwikkelaars kunnen wij niet opbieden. Het zal vreemd aanvoelen als Ciné Rex straks uit het straatbeeld verdwijnt, maar het was niet tegen te houden.”

De verwachting is dat er nog dit jaar een bouwaanvraag zal binnen lopen van de nieuwe eigenaar, maar een concrete timing is er voorlopig niet. De organisatie van Josrock, dat normaal in maart plaats vindt, vervroegde voor alle zekerheid zijn tiende editie. “Onze hoofdact wordt Bal Marginal, die Josrock de voorbije jaren al een paar keer in vuur en vlam zette”, zegt medeorganisator Frederik Jochems. “Omdat het de laatste keer is gaan we er extra hard van proberen te genieten. Het is duidelijk dat we het café gaan missen. Ciné Rex is zo’n ouderwetse dorpskroeg waar iedereen welkom is.”

Josrock wordt dus in zekere zin een afscheidsfeestje, al blijft het café ook nadien nog voor onbepaalde tijd open. “De vaste kaarters die hier altijd zitten, hebben al gezegd dat ze blijven tot de bulldozers voor de deur staan”, glimlacht Gina Van Tulder. “Ik hoop dat dat moment toch nog even op zich laat wachten.”