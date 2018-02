Chiro viert veertigste verjaardag met loopwedstrijd 14 februari 2018

02u46 0 Zandhoven Chiro Valentijn uit Viersel organiseert nu zaterdag voor het eerst de 'Chiro Viersel Loop'. Deze loopwedstrijd kadert in het veertigjarige bestaan van de jeugdbeweging, die dik honderd leden telt.

"Elke maand van dit werkingsjaar organiseren we een evenement om ons jubileum te vieren", zegt groepsleider Ties Van Dyck, wiens vader destijds nog mee aan de wieg stond van chiro Valentijn. "Onze loopwedstrijd is een nieuwigheid. Als het weer mee zit, verwachten we redelijk wat volk aan de start, want we hebben verschillende atletiekclubs uit de regio aangeschreven. De opbrengst van de loopwedstrijd en onze andere verjaardagsevenementen gaan naar onze spaarpot. Qua infrastructuur zitten we momenteel nog goed, maar je moet altijd iets achter de hand houden voor als er toch eens onverwachte kosten zouden zijn."





De Chiro Viersel Loop start zaterdag om 14 uur met een Kids Run en om 15 uur zijn de volwassenen aan de beurt. Zij kunnen kiezen voor een tocht van 5, 10 of 15 kilometer. Vertrekplaats is het chiroterrein in de Parochiestraat. Inschrijven kan ter plaatse. (KDC)