Cafébaas Cool Down stopt eind dit jaar met tappen Kristof De Cnodder

26 november 2018

18u18 0

Slecht nieuws voor de Massenhovense cafégangers: de uitbater van café Cool Down houdt het na acht jaar voor bekeken. Het is niet duidelijk hoe het nadien verder moet met de zaak.

Cafébaas Kris Goossens liet zondagavond via de Facebookpagina van Cool Down weten dat hij er eind dit jaar “met spijt in het hart” de brui aan geeft. Goossens tapte acht jaar pintjes in het café langs de Liersebaan, maar gaat dus nu op zoek naar een nieuwe uitdaging. Op 23 december houdt het Cool Down verhaal voor Goossens definitief op.

Omdat we betrokkene niet konden bereiken voor verdere commentaar is het vooralsnog onduidelijk wat er met het etablissement zal gebeuren en of er al dan niet een overnemer klaar staat. Indien Cool Down zou verdwijnen, blijft er in Massenhoven nog slechts één ander café over: De Lindekens in de Kerkstraat. Afwachten of het effectief zo ver komt.