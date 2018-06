Café De Lelie sluit deuren 08 juni 2018

Café De Lelie in de Dorpsstraat in Pulle sloot begin deze week definitief de deuren. De reden waarom de uitbater het voor bekeken houdt, is onbekend. De Lelie was de thuishaven van verschillende plaatselijke verenigingen. Aan de kroeg was ook een zaal verbonden die regelmatig werd gebruikt voor feestjes en evenementen. Nadat vorig jaar al café De Kempen ophield te bestaan, is het horeca-aanbod in Pulle niet groot meer. Het Anker in de Torenstraat is momenteel nog het enige café in het dorp. (KDC)