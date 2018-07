Café Container opent dit weekend 31 juli 2018

02u35 0

Nu zaterdag opent vlak bij de Zandhovense evenementenzaal De Populier de zomerse pop-up bar Café Container. Enkele vrienden - onder wie jeugdschepen Hans Soetemans - kochten eind vorig jaar een afgedankte zeecontainer en bouwden die om tot een bar.





"We willen gedurende veertien dagen wat extra leven in de brouwerij brengen", zegt Soetemans. "De Populier is een ideale locatie, want daar zijn geen directe omwonenden en er passeren veel fietsers. De eventuele opbrengst gaat naar een nog te kiezen goed doel." Café Container is open op 4, 5, 10, 11, 12, 14, 15, 17 en 18 augustus. Op dinsdag en vrijdag kan u er terecht vanaf 17 tot 1 uur, op zaterdag vanaf 14 tot 1 uur en op zondag en woensdag 15 augustus van 11 tot 20 uur. Tijdens de openings- en slotavond mag de bar een uurtje langer open blijven. (KDC)