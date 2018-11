Buurt E313 is één grote werf (maar hinder blijft beperkt) Kristof De Cnodder

20 november 2018

16u36 0 Zandhoven De omgeving van de Massenhovense op- en afrit van de E313 is momenteel één grote werfzone. Er wordt gewerkt op drie fronten tegelijk, waardoor de buurt er momenteel heel anders uitziet dan enkele weken geleden.

Een werk dat half september al werd opgestart is de bouw van een nieuwe brug over het vlakbij gelegen Albertkanaal. De landhoofden waarop de brug in eerste instantie zal komen te liggen, hebben stilaan vorm gekregen. Begin 2019 wordt de brugconstructie op de landhoofden geïnstalleerd. In een latere fase wordt de bestaande brug afgebroken, waarna de nieuwe brug wordt verlegd naar de positie van de huidige brug. Dat laatste zal pas in de loop van 2020 gebeuren.

Op het perceel tussen de E313 en de Venstraat wordt dan weer volop werk gemaakt van een carpoolparking. De bomen die op het braakliggende stuk grond stonden, werden inmiddels verwijderd. In de loop van 2019 opent hier ruime parking voor zo’n 150 wagens. Bovendien is er een fietsenstalling voorzien.

En sinds begin deze week zijn er ook werken op de N14 (Liersebaan), tussen de Kanaalstraat en de brug over het kanaal. De weg wordt er heraangelegd en veiliger gemaakt voor fietsers. Autoverkeer kan gedurende de werkzaamheden blijven passeren over twee versmalde rijstroken, maar de op- en afrit van de E313 richting Hasselt is wel tijdelijk afgesloten. Fietsers moeten omrijden via Viersel. Ondanks de drie werven op een zakdoek blijft de hinder voor het verkeer vooralsnog beperkt.