Buurderij brengt lokale producenten en consumenten samen 29 augustus 2018

02u28 0 Zandhoven In het vroegere gemeentehuis van Pulderbos gaat vandaag De Buurderij van start. Het initiatief wil plaatselijke voedingsproducenten dichter bij de lokale consument brengen. "We proberen mensen samen te brengen en onze ecologische voetafdruk te verkleinen", zegt coördinatrice Nele Joris.

De zogenaamde 'korte keten' is een begrip dat steeds bekender wordt. In zo'n korte keten worden enkele tussenstations tussen de voedingsproducent en de consument uitgeschakeld. Producenten kunnen zo vaak een betere prijs bedingen en consumenten krijgen makkelijker toegang tot lokale, authentieke producten. Nele Joris gaat nu ook in haar woonplaats Pulderbos een korte keten introduceren, onder de koepel van De Buurderij.





Veelbelovende start

"Momenteel bieden we producten aan van een vijftiental leveranciers uit de buurt", vertelt Nele Joris. "Klanten kunnen online bestellen en één keer in de week hun bestelling ophalen in het oude gemeentehuis (Dorp 12, red.). Elke woensdag komen de leveranciers en afnemers er tussen 18.30 en 20 uur samen. Momenteel hebben al 186 kandidaat-kopers zich ingeschreven en we staan nog maar in de beginfase. De start oogt dus veelbelovend. Naast een positieve sociale impact is er ook een gunstige impact op het milieu. Door lokaal te kopen verkleint de ecologische voetafdruk."





Bij De Buurderij in Pulderbos kunnen zaken als groenten, fruit, vlees en zuivel worden gekocht, maar bijvoorbeeld ook thee. In de onmiddellijke omgeving zijn er al Buurderijen in Wommelgem, Wijnegem, Lier en Vorselaar. Meer info op www.boerenenburen.be (KDC)