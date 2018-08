Buur redt gezin van dakbrand 03 augustus 2018

In Zandhoven op de Liersebaan kon gisteren een drama voorkomen worden. Een buurman - die zelf brandweerman is - zag dat het dak van de buren was beginnen branden en belde zonder aarzelen zijn collega's op. "De man is zelf lid van ons korps dus hij weet dat snel reageren belangrijk is in dergelijke situaties. Zijn buren spraken ook geen Nederlands, gelukkig dus dat hij de brand tijdig had opgemerkt. Met deze droogte kondigen wij ook onmiddellijk groot alarm af. De brand was uiteindelijk snel onder controle, één bewoner moest met lichte rookintoxicatie naar het ziekenhuis voor een controle", vertelt brandweercommandant, Bart Noyens.





(NBA)