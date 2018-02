Burgemeestersbal voor KVLV 17 februari 2018

In evenementenhal De Populier in Zandhoven staat vanavond het jaarlijkse bal van burgemeester Luc Van Hove op het programma. De opbrengst van de avond gaat deze keer naar de Zandhovense afdelingen van de KVLV. Zanger Eddy Smets uit Broechem opent de avond en om middernacht neemt dj Tommy V over. De deuren gaan open om 20 uur. De toegangsprijs bedraagt vijf euro. (KDC)