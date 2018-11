Burgemeester speelt toneelrol als... burgemeester Morgen en overmorgen historische evocatie ‘t Pastoorke Kristof De Cnodder

08 november 2018

09u50 0 Zandhoven In evenementzaal De Populier vindt vrijdag en zaterdag de historische evocatie ’t Pastoorke plaats. Daarin wordt verteld hoe toenmalig Zandhovens pastoor Cornelius Huybrechts tijdens de Eerste Wereldoorlog de lokale kerk redde. Opvallend: burgemeester Luc Van Hove (CD&V) speelt een bijrolletje als… burgemeester.

Van Hove zelf is de eerste om zijn aandeel in ’t Pastoorke te relativeren, maar hij maakt er wel graag reclame voor. “Andere mensen hebben veel meer verdienste aan dit verhaal”, zegt Van Hove. “Zij maakten er een mooie theatervoorstelling van die de toeschouwers iets kan leren over de geschiedenis van Zandhoven. Tijdens de evocatie worden ook unieke beelden en foto’s uit het verleden gebruikt. Het wordt interessant om zien. Zelf stond ik ervan versteld hoeveel voorbereiding er aan zo’n voorstelling vooraf gaat. Alles samen werd er toch een keer of vijftien gerepeteerd.”

’t Pastoorke is een productie van toneelkring ’t Zandtheater en de gemeente. Het stuk wordt op vrijdag en zaterdag gebracht, telkens vanaf 20 uur. De toegang is gratis, maar u dient wel vooraf in te schrijven via info@zandhoven.be