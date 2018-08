Bouw kanaalbrug start op 17 september 'WERF VAN DE EEUW' VOOR MASSENHOVEN KLAAR IN 2020 KRISTOF DE CNODDER

01 september 2018

02u42 0 Zandhoven Op maandag 17 september steekt De Vlaamse Waterweg de eerste schop in de grond voor de bouw van een nieuwe brug over het Albertkanaal in Massenhoven. In eerste instantie worden de zogenaamde landhoofden aangelegd. Pas tegen de zomer van 2020 zullen de werken volledig klaar zijn. Veel verkeershinder wordt er niet verwacht.

De bouw van een nieuwe brug wordt wellicht de 'werf van de eeuw' in het kleine kanaaldorpje Massenhoven.





Al jarenlang wordt er over gepraat en sinds kort ligt er een concrete startdatum voor de werken vast: 17 september met name.





"In eerste instantie gaan we zogenaamde landhoofden aanleggen, dat zijn de verhogingen waarop de nieuwe brug tijdelijk zal komen te liggen", vertelt plaatsvervangend woordvoerder Ben Nauwelaers van De Vlaamse Waterweg. "Die landhoofden komen ten oosten van de huidige brug te liggen (aan de kant van Viersel dus, red.). Vervolgens wordt de nieuwe brug ter plaatse opgebouwd en begin 2019 zal de constructie op de landhoofden worden gehesen. Later dat jaar gaan we de oude brug afbreken en wordt het verkeer over de nieuwe brug omgeleid. Tegen de zomer van 2020 verplaatsen we de nieuwe brug op de oude landhoofden en dan zijn de werkzaamheden volledig afgerond. Omdat er bijna op elk moment een passage over het water mogelijk blijft, zou het autoverkeer weinig hinder mogen ondervinden van deze ingreep. Fietsers op het jaagpad zullen wel tijdelijk moeten omrijden."





De Vlaamse Waterweg is al langer bezig met het vervangen van verschillende bestaande bruggen over het Albertkanaal door hogere exemplaren. Bedoeling is te gaan naar een hoogte van dik negen meter boven het wateroppervlak, waardoor vrachtschepen in de toekomst tot vier lagen containers zullen kunnen transporteren. Nu zijn dat er 'slechts' drie. Eerder kwamen de bruggen in Massenhovens buurdorpen Oelegem en Viersel ook al aan de beurt.





Opbouw op locatie

"De brug die in Massenhoven komt, lijkt erg op die van Viersel", gaat Nauwelaers verder. "Het is een model (met boog, red.) dat we vaker gebruiken en dat zijn deugdelijkheid dus al uitvoerig heeft bewezen. Wel is het zo dat de manier van opbouwen in Viersel anders was. Die werd eerst grotendeels geproduceerd in een fabriek en vervolgens over het water tot daar vervoerd voor montage. Omdat we in Massenhoven minder plaats hebben om te manoeuvreren gebeurt de opbouw op de locatie zelf."





In de buurt van de brug staan in de nabije toekomst trouwens ook nog werken van de Vlaamse Administratie Wegen en Verkeer (AWV) op het programma. Zo gaat men in oktober een carpoolparking inrichten ten zuiden van het kanaal (aan de kant van Ranst) en later volgt een herinrichting van de N14. Ook dat zou niet al te veel overlast veroorzaken. Sowieso stemmen De Vlaamse Waterweg en AWV hun plannen zo goed mogelijk op elkaar af.