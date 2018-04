Bouw assistentiewoningen Pniël gestart 12 april 2018

02u52 0

Naast woonzorgcentrum Pniël in Pulderbos (Zandhoven) werd gisteren officieel de eerste steen gelegd van 32 gloednieuwe 'assistentiewoningen'. Zeventien van die huisjes zijn intussen zelfs al verkocht.





Het was burgemeester Luc Van Hove (CD&V) die samen met rusthuisbestuurders Guy en Patrick Van Damme de eerste steen legde. Al is die term niet helemaal correct, want de assistentiewoningen zijn prefab en worden dus muur per muur geïnstalleerd. Tegen september van dit jaar hoopt Pniël de eerste bewoners te mogen ontvangen.





"De verkoop gaat goed", zeggen Guy en Patrick Van Damme. "Iets meer dan de helft is al weg. Alle huizen zijn even groot - zo'n 63 vierkante meter - en ze hebben ook dezelfde voorzieningen. Daarbij zit onder andere een kleine private tuin. De kostprijs van alle woningen is 240.080 euro, inclusief btw. Je moet minstens 65 jaar zijn om er zelf te mogen wonen, maar jongere mensen kunnen wel een pand kopen om het dan eerst te verhuren." Er worden in een eerste fase acht blokken van vier woonsten gebouwd. Eventueel komen er later nog eens 28 bij. Er blijkt hoe dan ook een markt te zijn voor assistentiewoningen. "De bewoners hebben hun eigen stek en kunnen volgens behoefte beroep doen op diensten van onze instelling", aldus Guy en Patrick Van Damme. "In de woningen mag je trouwens ook kleine huisdieren houden, wat in het rusthuis zelf niet kan." (KDC)