Bos aan Blommerschot krijgt facelift 26 januari 2018

Natuurpunt gaat bosbeheerswerken uitvoeren in de vallei van de Delftse Beek, op grondgebied Zandhoven, Zoersel en Malle. Bedoeling is om er een verloederd weekendverblijf af te breken en de Amerikaanse vogelkers die er groeit te vervangen door inheemse bomen. In totaal zal zeven hectare bos aan het zogenaamde kruis van Blommerschot onder handen worden genomen. Het gebied in kwestie was tot voor kort in privéhanden. Op termijn zou het herstelde bos een uitermate geschikt biotoop moeten worden voor de zwarte specht. Vlaams minister van Natuur Joke Schauvliege (CD&V) kende een subsidie van 21.000 euro toe voor de herstelwerken. (KDC)