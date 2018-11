Boek ‘Het Smelt’ nu ook in geocache vorm Kristof De Cnodder

De gemeente Zandhoven en de plaatselijke openbare bibliotheek organiseren sinds kort een geocache spel in deeldorp Viersel. Rode draad doorheen het spel is het boek ‘Het Smelt’ van de Vierselse schrijfster Lize Spit.

Het spel neemt de geocacher mee naar enkele plaatsen in Viersel die een rol spelen in ‘Het Smelt’. Op iedere locatie wacht een QR-code met een opdracht (die gelinkt is aan een fragment uit het boek) en een beetje duiding over de plaats in kwestie. Alle ‘caches’ zijn steeds zichtbaar van op het openbare domein. De organisatoren hopen de deelnemers te kunnen informeren en amuseren.

Meer info op www.zandhoven.be