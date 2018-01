Blacklight sportdag brengt 3.000 euro op voor goed doel 02u32 0 Foto RV

De sportdienst van de gemeente Zandhoven zamelde onlangs drieduizend euro in tijdens de actie Music for Life. Het gaat om de opbrengst van de 'Blacklight Sportdag', die eind vorig jaar in sportcentrum Het Veld werd gehouden. Meer dan tweehonderd sporters kwamen die dag meedoen. De ingezamelde centen gaan naar het project Gelijk Spel dat door het revalidatiecentrum in Pulderbos op poten wordt gezet. Dat project zorgt ervoor dat kinderen na hun revalidatie thuis verder kunnen sporten. Een Zandhovense delegatie - met onder andere sportfunctionaris Christel Goormans - ging tijdens de Warmste Week een cheque overhandigen in Wachtebeke, het 'epicentrum' van Music for Life (zie foto).





