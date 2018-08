BK moet vuistbal boost geven 17 augustus 2018

Het C-terrein van voetbalclub Zandhoven SK vormt morgen het decor van het derde Belgisch kampioenschap vuistbal. Deze variant op volleybal - waarbij er slechts vijf spelers per ploeg zijn en de bal tussendoor wél mag botsen - werd enkele jaren geleden door Zandhovenaar Bert Stoelen (26) in ons land geïntroduceerd.





"Inmiddels hebben we een volwaardige Belgische Vuistbalbond. Die telt zo'n dertig leden, vooral uit de streek van Zandhoven en Leuven", vertelt Bert Stoelen. "Veel van die leden zullen dit weekend present zijn op het Belgisch kampioenschap, maar er doen ook enkele gelegenheidsspelers mee. Het BK is zo ook een soort van initiatie."





Voorlopig is vuistbal vooral populair in Duitstalige landen. Daar bestaat de sport al veel langer en staat ze logischerwijze nog op een hoger niveau dan bij ons. "Eind juli nam onze nationale damesploeg in Oostenrijk voor het eerst deel aan het wereldkampioenschap. De vrouwen deden hun best, maar werden laatste. Over een dikke week maakt ons mannenteam dan weer zijn debuut op het Europees kampioenschap in Duitsland. Om echt succesvol te zijn, missen we wat ervaring. En de basis waaruit we kunnen selecteren, mag ook breder worden. We hopen dat enkele nieuwkomers tijdens ons BK de smaak te pakken krijgen en verdergaan met vuistbal", zegt Bert Stoelen. (KDC/BVDH)