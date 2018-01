BK ijsdraaien komt naar Pulderbos 30 januari 2018

02u29 0 Zandhoven De Carpigiani Gelato University organiseert op 20 februari in Pulderbos het Belgisch kampioenschap ijsdraaien. Carpigiani is een Italiaans merk van ijsmachines, dat via Pulderbos naar België wordt geïmporteerd.

"Wij organiseren ook cursussen ijsmaken en binnenkort dus een kampioenschap", zegt Filip Laenen van Carpigiani Benelux. "Bedoeling is dat de deelnemers thuis hun ijs voorbereiden en de dag van het kampioenschap bij ons komen 'afdraaien'. Een jury zal het ijs dan beoordelen op vier criteria: smaak, structuur, presentatie en creativiteit. De eerste twee van het Belgisch kampioenschap in de Zandhovense deelgemeente Pulderbos mogen in 2018 naar het EK in Italië. Voorlopig hebben er 26 kandidaten zich ingeschreven, maar daar kunnen er nog een handvol bij. We mikken in eerste instantie op mensen die professioneel met ijs bezig zijn." Inschrijven kan nog tot 4 februari.





Info op www.carpigianibenelux.com (KDC)