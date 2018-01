Bijgebouwen De Kroon geregulariseerd 30 januari 2018

Het Zandhovense schepencollege heeft de speeltuin en bijgebouwen achter brasserie De Kroon in deeldorp Viersel geregulariseerd. Die zaken werden zonder vergunning geplaatst, maar daar wordt nu een mouw aan gepast. Er dienen wel enkele zaken worden aangepast.





Vorig jaar legde de uitbater van De Kroon achter zijn zaak een nieuw terras aan en verbouwde hij een berghok tot feestzaal. In de tuin werd een speeltuin met trampolines neergepoot. De naaste buren van De Kroon - die aanhalen dat ze overlast hebben - dienden een klacht in. Daarop vroeg de uitbater een regularisatie aan voor de niet-vergunde aanpassingen.





De gemeente Zandhoven ging daar nu op in, op voorwaarde dat de klimtoren van de speeltuin wordt verplaatst en de zaakvoerder van De Kroon een soort van geluidsmuur optrekt. Verder mag de speeltuin voortaan slechts 120 dagen per jaar worden gebruikt.