Bib zoekt schrijftalent Inzendingen zijn mogelijk tot 15 januari Samira El Oiamari

11 januari 2019

11u50 0 Zandhoven Vanaf 31 januari tot 6 februari is het Poëzieweek en ook jij kan hieraan (daaraan?) deelnemen. Wie weet wordt jouw gedicht bekroond tot beste stukje poëzie.

De bibliotheek is op zoek naar schrijftalent voor de Poëzieweek. Er is nog geen vast thema of onderwerp, maar er zijn wel twee categorieën, namelijk volwassen en jeugd.

Je kan maximaal vijf gedichten inzenden en de deelname is helemaal gratis. Een jury van drie leden zal later de winnaar(s) aanduiden. Inzendingen zijn mogelijk tot 15 januari.

Poëzieavond

Annick Beirinckx en Annick De Smet zullen de ingezonden stukken voorlezen tijdens de poëzieavond op 6 februari om 20 uur in Afspanning St.-Christoffel. Deze avond is voor iedereen toegankelijk, maar je moet je wel eerst even inschrijven bij Gerdi Heyninck door te bellen naar 03 484 54 45 of te mailen naar bibliotheek@zandhoven.be.