Beurs over e-bikes 17 februari 2018

De Zandhovense afdeling van de vzw Pasar organiseert op zondag 4 maart een beurs over elektrische fietsen. Tijdens de beurs kan je testritjes maken met e-bikes en de lokale politie zal ook aanwezig zijn om een woordje uitleg te geven over verkeersveiligheid. De beurs vindt plaats in de evenementenzaal De Populier, tussen 10 en 17 uur. Ttoegang is gratis. (KDC)