Bestuurder zwaargewond na crash op E313 Toon Verheijen

17 november 2018

05u30 0 Zandhoven De bestuurder van een personenwagen is zaterdag vroeg in de ochtend zwaargewond geraakt bij een verkeersongeval op de E313 in Massenhoven.

Het ongeval gebeurde in de richting van Antwerpen. De bestuurder had om een nog onduidelijke reden de controle over het stuur van zijn wagen verloren, botste tegen de vangrail en belandde uiteindelijk tussen de bomen in de berm van de snelweg. De brandweer moest het slachtoffer uit de wagen bevrijden. De man werd in levensgevaar overgebracht naar het ziekenhuis. De dienst fotogrammetrie van de federale politie kwam ter plaatse om vanuit de lucht de nodige vaststellingen te doen van het ongeval.