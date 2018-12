Bestuurder in levensgevaar door ongeval op E313 richting Antwerpen Sander Bral

03 december 2018

10u02 0 Zandhoven Een bestuurder is kritiek gewond geraakt door een ongeval op de E313 ter hoogte van Massenhoven (Zandhoven). Er is beperkte doorgang richting Antwerpen.

Een lichte vrachtwagen met lift is maandagochtend betrokken geraakt in een verkeersongeval op de E313 richting Antwerpen. Om een nog onbekende reden kwam het ter hoogte van Massenhoven in contact met een vrachtwagen. De bestuurder van de liftwagen zat geklemd in zijn cabine en moest bevrijd worden door de brandweer. Hij is in levensgevaar naar het ziekenhuis gebracht. De passagier van de lichte vrachtwagen raakte ook gewond. De trucker niet.

Door het ongeval is er enkel doorgang mogelijk via de rechterrijstrook. De file richting Antwerpen start al vanaf Grobbendonk. De file tussen Zandhoven en Antwerpen van eerder maandagochtend is intussen weggewerkt.