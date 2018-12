Basisschool Klavertje Viersel organiseert “Het Warmste Winkeltje” SEO

17 december 2018

Zandhoven De leerlingen van basisschool Klavertje Viersel nemen dit jaar ook deel aan "de Warmste Week". Voor de derde keer op rij kan je langs "Het Warmste Winkeltje".

Op 17, 18 en 20 december organiseert basisschool Klavertje Viersel “Het Warmste Winkeltje van Viersel”. De leerlingen hebben koekjes gebakken, kerstversiering gemaakt, vogelhuisjes geknutseld en veel meer.

De leuke creaties van de leerlingen staan in het winkeltje dat helemaal is ondergedompeld in de kerstsfeer. Je kan telkens van 15.30 uur tot 17.00 uur langs de technoklas waar je kan genieten van iets lekkers en de actie kan steunen.

De opbrengst gaat naar ‘De Limmerik’ in Pulderbos, waar gezorgd wordt voor mensen die nood hebben aan warmte en hulp.