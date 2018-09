Asfalt in Fruithoflaan 04 september 2018

02u41 0

De gemeente Zandhoven gaat deze week de Fruithoflaan van een nieuw wegdek voorzien. Momenteel zijn er hier en daar verzakkingen in de met klinkers aangelegde straat. Het gemeentebestuur wil nu voor een waterdoorlatende asfaltlaag gaan, maar dat kan niet bij alle buurtbewoners op bijval rekenen. Het asfalt zou vloeken met de bestrating in de rest van de wijk Bogaerevelden. Volgens het gemeentebestuur is asfalt wel degelijk een goede oplossing voor het probleem en is asfalteren twee tot drie keer goedkoper dan nieuwe klinkers leggen. (KDC)