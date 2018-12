Apotheek Willems sluit de deuren na 34 jaren SEO

24 december 2018

14u52 0 Zandhoven Patrick en Lieve Willems laten weten dat de apotheek gaat sluiten. In 2019 zal het koppel de deuren van apotheek Willems niet meer openen. De twee hebben dit samen beslist, maar vinden het geen makkelijke keuze.

Na 34 jaren zal apotheek Willems sluiten. Mieke Willems, de mede-eigenares van de apotheek, vertelt dat ze met pijn in het hart de deuren niet meer opent in januari. Mieke en haar man Patrick worden 60 jaar oud en dan is het ook tijd om keuzes te maken. “Op een zeker moment, moet je beslissingen maken”, zegt Mieke. “Maar dat wil niet zeggen dat de keuze makkelijk was.” De apothekeres neemt afscheid met gemengde gevoelens. Zo deelt ze dat het soms mentaal heel zwaar wordt in de apotheek. “Je komt van alles tegen en bent erg begaan met de mensen. Dat weegt de laatste jaren harder door.”

Patrick zal niet volledig afscheid nemen van het apothekersleventje. “Mijn man zal op een rustigere manier als zelfstandige apotheker verder werken.” Hij zal voornamelijk consultaties en vervangingen doen.” Daarnaast blijven de twee wel op de hoogte van wat zich afspeelt op de apothekersvloer. “We blijven in het apothekerswereldje. Mijn dochter en schoonzoon zijn ook apotheker.”

In 1985 opende apotheek Willems voor het eerst zijn deuren. “We begonnen van nul. We zijn gestart met een vestiging in de Kerkstraat en dan zijn we 7 jaar later verhuisd naar hier, op de Liersebaan”, zegt ze. In 2000 is de apotheek ook uitgebreid naar een apotheek met een grotere oppervlakte. “Wij waren één van de eerste apotheken met een grote oppervlakte in heel Vlaanderen.”

Mieke en Patrick hebben altijd in de apotheek gestaan, maar nu gaan ze het wat rustiger aandoen. “We willen ook wat meer tijd voor de kinderen vrijmaken. Binnenkort verwachten we ons eerste kleinkind.” Daarnaast zullen ze zich ook wat uitleven in Massenhoven. “Mijn man is actief in het cultuurleven, dus we blijven wel bezig.”

De apotheek wordt overgenomen door een nieuwe eigenaar die ook niet onbekend is, namelijk apotheker Verheijen uit Ranst.

29 december om 12 uur sluit de apotheek. Dan organiseert het koppel een afscheidsdrink op de parking. “We weten dat zoiets normaal niet wordt gedaan, maar we zouden toch graag de mensen willen bedanken voor alles.” Iedereen is welkom tussen 12 uur en 14 uur.

