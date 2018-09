Acht man op lijst Zandhoven 2018 07 september 2018

Zandhoven 2018 - een lokale lijst met sp.a-achtergrond - schuift Sofie Van Tendeloo naar voren als lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen. Van Tendeloo, die in het dagelijkse leven werkt bij de federale dienst douane en accijnzen, heeft nog zeven anderen achter zich.





"We hebben geen grote lijst, maar dat is ook niet nodig", vindt het uithangbord van Zandhoven 2018.





Een van de kandidaten is Hilde Bertels, de zus van Herentals burgemeester Jan Bertels. Ook haar dochter Jill Roelants stelt zich kandidaat. (KDC)