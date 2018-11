700 cannabisplanten ontdekt op zolderkamer Lokale politie hield woning al een tijdje in de gaten Sander Bral & Kristof De Cnodder

29 november 2018

19u27 0 Zandhoven De lokale politie van de zone ZaRa heeft een plantage met zevenhonderd cannabisplanten opgedoekt in Pulderbos (Zandhoven). De politie hield de verdachte woning al even in de gaten en sloeg donderdagnamiddag haar slag. Twee verdachten zijn gearresteerd.

De lokale politie ZaRA (Zandhoven, Ranst) viel dondernamiddag binnen in een open bebouwing aan Beemdweg in Pulderbos. Ze hield het pand al eventjes in de gaten en besliste na doorgedreven onderzoek om binnen te vallen. Op een zolderruimte boven de garage werden zevenhonderd cannabisplanten aangetroffen.

“De politiediensten zijn de plantage op het spoor gekomen door het opvallend gebruik van het pand”, bevestigt het parket van Antwerpen. “De zevenhonderd planten waren klaar voor oogst. Ze worden in beslag genomen en vernietigd. Twee verdachten zijn intussen gearresteerd. Het gerechtelijk onderzoek is lopende.”

Buurtbewoners schrikken niet van het nieuws dat er weed werd gekweekt in de woning. “Daar is zelden volk te bespeuren en de rolluiken waren altijd gesloten”, klinkt het. “Als er al iemand kwam opdagen, was dat op de meest onmogelijke uren. Er werd dan op en af gereden met bestelwagens.” Volgens andere buren gaat het om Oost-Europese types die de woning af en toe bezochten. Het pand wordt gehuurd van een gewezen aannemer uit Pulderbos.