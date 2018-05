18-jarige fietser nog steeds kritiek na ongeval met truck 03 mei 2018

02u41 1

De achttienjarige fietser die in de nacht van maandag op dinsdag door een vrachtwagen werd aangereden in Zandhoven, verkeert nog steeds in kritieke toestand. Het ongeval deed zich voor rond half vier op het kruispunt van de Liersebaan met de Herentalsebaan. De betrokken vrachtwagen reed in de richting van Ranst en de jonge fietser was op weg naar Zandhoven. De fietser zou plots de rijbaan hebben overgestoken waardoor de trucker een aanrijding niet meer kon voorkomen. De fietser werd in levensgevaar naar het ziekenhuis gebracht. Hij was gisteren nog steeds kritiek en kon nog niet verhoord worden. De vrachtwagenbestuurder was in shock na het ongeval. De lokale politiezone ZaRa onderzoekt hoe het ongeval zich kon voordoen. (BSB)