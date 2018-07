"Twee minuten eerder en ik was dood" BESTELWAGEN BELANDT IN VOORTUIN AAN GEVAARLIJK KRUISPUNT SANDER BRAL

04 juli 2018

02u49 0 Zandhoven Net als 15 jaar geleden is deze week opnieuw een bestuurder in de voortuin van Karel Vleugels gereden. De bestuurder van een bestelwagen viel in slaap op het kruispunt tussen de Liersebaan en de Massenhovensesteenweg en vloog de tuinmuur van Vleugels in. "Gelukkig zat ik niet in de tuin een boekje te lezen."

De geschiedenis herhaalt zich. Vijftien jaar geleden reed een automobilist de voortuin van de 62-jarige Karel Vleugels op de Liersebaan aan flarden en maandagavond was het weer zover. Een bestuurder van een bestelwagen met aanhangwagen week aan het kruispunt met de Massenhovensesteenweg aan restaurant Oliver van de weg af en kwam in de tuin van Vleugels terecht. "Ik was thuis toen ik plots een enorme knal hoorde", herbeleeft Karel.





In slaap gevallen

"Ik ging meteen kijken en zag hoe een zwaar beschadigde bestelwagen een verschrikkelijke ravage had aangericht in mijn vortuin. De betonnen omheining met houten tussenschotten is aan flarden gereden, tuinbanken en stoelen zijn stuk en er zijn zelfs drie bomen met wortel en al uit de grond gekomen door de klap. Het is dan ook een wonder dat die man er slechts met een schrammetje aan zijn hand vanaf is gekomen. Hij kon zelfs meteen uitstappen toen ik buiten kwam kijken. Hij vertelde me dat hij aan het kruispunt in slaap was gevallen en maar net op tijd wakker werd om de file voor het rode licht te ontwijken. In dat manoeuvre kon hij blijkbaar niet vermijden om in mijn tuinmuur te knallen. In de dertig jaar dat ik hier woon, is het al de tweede keer dat zo'n grap zich voordoet. Gelukkig is alles verzekerd. Na het bezoek van de experts begin ik weer aan de opbouw van mijn voortuin. Ik ben al blij dat er niemand gewond is geraakt. Wat als er net een andere bestuurder of fietser voorbij mijn huis ging? Twee minuten voor het ongeval liep ik bij dit mooie weer nog in de tuin rond. Dit had veel erger kunnen aflopen."





Ook bij de buurtbewoners is de knal bij Vleugels niet onopgemerkt voorbij gegaan.





"Het kruispunt is zeer gevaarlijk", zucht een buurman. "Dat is het Vlaams Gewest ook opgevallen, want er zijn plannen om de wegen hier veiliger te maken. Verschillende stukken zijn al onder handen genomen maar Karel heeft de pech dat het kruispunt hier voor de deur er nog steeds zo gevaarlijk bij ligt. Die werken gaan binnen twee jaar pas van start."





Zowel brandweer en politie kwamen maandagavond ter plaatse om de schade op te meten en vaststellingen te doen. De bestelwagen, die vooraan zwaar beschadigd raakte, moest getakeld worden. Karel kan opnieuw aan de herstellingen van zijn tuintje beginnen. "Hopelijk is dit de laatste keer geweest", lacht hij groen.