't Kroontje zegt het met bloemen 04 september 2018

Bij gemeentelijke basisschool 't Kroontje in Massenhoven is het jaarthema 'Hier groeit iets moois!'. Dat werd op de eerste schooldag meteen erg visueel gemaakt. Alle leerlingen knutselden in de loop van de dag een bloem in mekaar en al die bloemen werden dan samen in één grote bloempot geplaatst.





"Op het einde van de dag bleek dat er door samen te werken een mooi bloemstuk was ontstaan", vertelt Chris Janssens van 't Kroontje. Meteen een goede les om het jaar mee te beginnen!





