"Nu is mijn grond niets meer waard" VALLEI TAPPELBEEK WORDT DEFINITIEF NATUURGEBIED KRISTOF DE CNODDER

26 maart 2018

02u33 0 Zandhoven De vallei van de Tappelbeek, op de grens van Broechem en Massenhoven, wordt geen industriegrond, maar wel natuurgebied. Iedereen tevreden zou je denken, maar enkele grondeigenaars zijn misnoegd. "Vier miljoen ging ik krijgen, nu is mijn grond niets meer waard", zegt Jos Moortgat.

Al sinds 2016 werkt de Vlaamse regering aan een bestemmingswijziging voor het gebied dat is ingesloten tussen de Tappelbeek, de N14 en het Albertkanaal. Ooit had de overheid de intentie om die zone op termijn te ontwikkelen voor de industrie, maar daar kwam men op terug. Na een hele procedure raakte het dossier eind vorig jaar rond, maar pas nu kwam het nieuws naar buiten. Het Vlaamse gewest heeft de vallei definitief omgezet van potentiële industriegrond tot natuurgebied.





"Vanuit ecologisch oogpunt is dit uiteraard een prima zaak", zegt John Maes van de Ranstse afdeling van Natuurpunt. "In de Tappelbeek zitten enkele minder vaak voorkomende en dus interessante vissoorten, zoals de kleine modderkruiper. Het is goed dat het gebied nu wordt gevrijwaard. Daar zijn wij vanzelfsprekend blij mee. Nog beter was dat ook het gebied ten noorden van het kanaal, ter hoogte van de zwaaikom in Oelegem, zou beschermd worden, maar dit is zeker al niet slecht."





Problemen van de baan

Zandhovens burgemeester Luc Van Hove (CD&V) is eveneens tevreden met de gewijzigde bestemming van de zone. "Als gemeente hadden wij op zich geen probleem met bijkomende nijverheid, maar de ontsluiting van het terrein leek ons niet evident", aldus Van Hove. "Dat zou enkel kunnen door een bijkomende weg te trekken richting de N14 in Massenhoven, maar die gewestweg is nu al verzadigd. Extra verkeer was niet wenselijk. Ook qua nutsleidingen en waterhuishouding zouden er moeilijkheden kunnen optreden. Die potentiële problemen zijn nu dus van de baan."





In Zandhoven liep er tijdens het openbaar onderzoek ook geen enkel bezwaar binnen. Dat was anders in Ranst. Daar spraken verschillende mensen zich wél uit tegen de bestemmingswijziging. Gepensioneerd fruitteler Jos Moortgat is zo iemand. "Heel deze wending kost mij handenvol geld. Ik bezit 5,5 hectare grond in het gebied. Een paar jaar geleden bood een houtzagerij me vier miljoen euro, op voorwaarde dat de zone zou worden ontwikkeld", legt Moortgat uit. "Die mensen wilden laden en lossen langs het kanaal, maar dat gaat dus niet door. Wat mijn grond nu nog waard is? 5 euro zeker? Wie is nu geïnteresseerd in een bos waar je niets mag? Zelfs landbouw mag hier niet meer." Het is nog onduidelijk of Moortgat en de andere eigenaars aanspraak kunnen maken op een vorm van planschadevergoeding.