"Net op tijd voor onze stage" KUNSTGRAS HOCKEYCLUB BLACKBIRDS ZO GOED ALS KLAAR KRISTOF DE CNODDER

02 augustus 2018

02u47 0 Zandhoven Het eerste kunstgras-sportveld in de gemeente Zandhoven is zo goed als klaar. Hockeyclub Blackbirds kan het synthetisch terrein in deeldorp Massenhoven eerstdaags in gebruik nemen. "Net op tijd voor onze jeugdstage, die volgende week begint."

Hockeyclub Blackbirds - die amper drie jaar geleden boven de doopvont werd gehouden - staat voor een mijlpaal. Het kunstgrasterrein waar de club al een tijdje voor ijvert, is bijna klaar om in gebruik te worden genomen. "Er moet nog wat kleinere afwerking gebeuren, zoals het plaatsen van de omheining, maar tegen het einde van de week is dat zeker in orde", glundert voorzitster Catherine Backaert. "Onze jeugdstage, die van maandag 6 tot en met vrijdag 10 augustus loopt, zal dus zeker op het nieuw aangelegde veld kunnen plaatsvinden."





Dapper doorgebeten

"Het kunstgras wordt een hele verbetering voor onze werking", pikt ondervoorzitster Nicole Hendriks in. "Onze leden hebben de voorbije jaren dapper doorgebeten en de stiel geleerd op een gewoon grasveld naast voetbalclub Zandhoven SK, maar voor de ontwikkeling van de techniek was dat niet ideaal. We kijken dan ook erg uit naar de definitieve verhuis. Voortaan kunnen we terecht op het vroegere B-terrein van voetbalclub Massenhoven VC. Heel de maand juli is er hard gewerkt om de infrastructuur in orde te krijgen." De verhuis wordt trouwens aangekondigd met een knap filmpje (inclusief luchtbeelden) op de website van Blackbirds.





Een eigen, vaste stek was geen overbodige luxe voor Blackbirds. Nu al telt de club 240 leden en dat aantal blijft maar groeien. Hockey boomt dus nog steeds. "Voor onze stage van volgende week hebben al 57 jongeren zich ingeschreven", gaat voorzitster Catherine Backaert verder. "Die zijn lang niet allemaal lid. De stage is een ideale gelegenheid om eens uit te proberen of hockey je ligt. We verwachten dat achteraf toch weer een aantal geïnteresseerden een aansluitingskaart zal ondertekenen. Inschrijven voor de stage kan trouwens nog tot vrijdag (morgen, red.). Op onze site staat alle nodige info."





Intussen blijft Blackbirds achter de schermen geld inzamelen om het kunstgras - een investering van ongeveer een half miljoen euro - terug te financieren. "Bedrijven kunnen sponsoren, maar mensen kunnen ook symbolisch een stukje van het veld aankopen", klinkt het bij het clubbestuur. Per vierkante meter wordt een bijdrage van tien euro gevraagd. In ruil kan je 'held van het kunstgrasveld' worden en krijg je online een eervolle vermelding. Tot nu toe werd op deze manier 4.390 euro in het laatje gebracht. Meer info op www.hcblackbirds.be en www.kunstgrasheld.be/blackbirds