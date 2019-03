“Ik amuseer me enorm met het schilderen van dieren” Beroeps-kunstschilder Geert De Meyer stelt zijn Lentevoorstelling tentoon Ewelina Verhulst

11 maart 2019

18u29 0 Zandhoven Beroeps-kunstschilder Geert De Meyer uit Zandhoven stelt de komende twee weekends zijn Lentevoorstelling tentoon. Vroeger schilderde hij een realistische en een abstracte stijl, maar die tijden zijn gepasseerd. “Ik amuseer me enorm met het schilderen van dieren.”

De Meyer schildert al heel zijn leven lang. Vroeger woonde hij in een kasteeltje op het domein Het Hof ter Donck en schilderde ontelbare versies over het uitzicht vanuit zijn raam. “Ik schilderde altijd mijn tuin en het meertje. Ik heb dat ontzettend veel gedaan. Verschillende landschappen schilderen met olieverf was altijd al mijn ding geweest.” Op een gegeven moment werd hij het beu en is even gestopt als beroeps-kunstschilder. Later is De Meyer dan terug begonnen, maar dan meer in een abstracte stijl. “Toen ik mij terug wilde concentreren op schilderkunst werd er longkanker bij mij vastgesteld. Het schilderen in die stijl was niet meer mogelijk. Ik heb een operatie moeten ondergaan en een chemokuur moeten volgen. Hij genas, maar voor hem is het onmogelijk om abstracte schilderijen te schilderen. “Mijn concentratievermogen werd door die chemokuur aangetast en bij het schilderen van abstracte schilderijen moet je 100 procent geconcentreerd zijn.”

Tijdens zijn chemokuur maakte hij een portret van een hele kwade haan. Dat portret gaf weer dat hij de strijd wilde aangaan tegen zijn ziekte. Het gaf hem vechtlust en sindsdien kreeg hij inspiratie om dieren te schilderen. “Ik experimenteerde erop los. Ik wilde geen simpel, maar een schilderij waar menselijke emotie in de uitdrukking van het dier schuilde.” Geert De Meyer denkt er nog niet aan om te stoppen met het schilderen van dierenportretten. “Ik amuseer me enorm en heb genoeg inspiratie om er een reeks van te maken.”

Vorige week hing hij meer dan 30 portretten op in de villa van zijn dochter Annemie in Pulle. De komende weekends van 16 en 17 maart en ook van 23 en 24 maart opent hij de deuren om zijn dierportretten aan het publiek te laten zien. Ze zijn ook te koop.

Voor meer informatie: +32 486/55.40.34.