"Een vervolg? We zeggen geen nee..." ZANDHOVENSE VRIJWILLIGERS TERUG UIT COLOMBIA KRISTOF DE CNODDER

14 augustus 2018

02u43 0 Zandhoven De dertigkoppige Zandhovense delegatie die de voorbije maand vrijwilligerswerk deed in het Colombiaanse bergdorp Villarica is sinds gisteren terug thuis. "We konden in grote lijnen doen wat we voor ogen hadden", klinkt het tevreden. De kans lijkt trouwens reëel dat er in de toekomst een vervolg komt.

Half juli reisden zo'n dertig (vooral jonge) mensen uit Zandhoven en omgeving af naar Villarica, een dorp in Colombia dat zwaar had te lijden onder de burgeroorlog die er tot voor kort woedde. In de voorbije maand deden de Zandhovenaren vrijwilligerswerk in het plaatselijke rusthuis en in de school. De keuze voor Villarica was niet toevallig, want het dorp is de geboortegrond van Zandhovens pastoor Alvi Vasquez.





Sanitair vernieuwd

"Alles is vrij goed verlopen", blikt Sofie Ghielens - één van de trekkers van het project Colomb18 - terug. "Het meest zichtbare was natuurlijk ons werk in het rusthuis. Daar hebben we het sanitair vernieuwd en een luifel en een soort buitenkeuken geïnstalleerd. De eerste week van ons verblijf konden we nog niet over alle nodige bouwmaterialen beschikken, maar vanaf week twee hadden we zowat alles wat we nodig hadden en dan ging het snel vooruit."





Ook in de school kon de Zandhovense delegatie nuttig werk verrichten. "Bedoeling was om de kinderen van Villarica een woordje Engels bij te brengen", gaat Sofie Ghielens verder. "Op voorhand was het moeilijk in te schatten hoe ver de leerlingen stonden. Ter plaatse bleek dat we eigenlijk in elke klas van nul moesten beginnen. Dat vergde enige bijsturing van de plannen, maar het liep wel los. Omgekeerd pikten wij dan weer wat Spaans op van de plaatselijke bevolking. Zo werd het voor iedereen heel leerzaam."





Naast Spaans hielden de mensen van Colomb18 flink wat levenservaring en verschillende vriendschappen over aan hun tijd in Colombia. "We werden enorm goed ontvangen door onze gastgezinnen en na een paar weken was het alsof we iedereen in Villarica kenden", lacht Sofie Ghielens. "Tussendoor was er ook tijd voor ontspanning. Zo speelden we bijvoorbeeld een wedstrijdje voetbal tegen een lokaal ploegje. Die match hebben we wel kansloos verloren (knipoogt). Alles bij mekaar had ik het gevoel dat we ginds niet hebben gereisd of gewerkt, maar echt hebben gelééfd. Iedereen van onze groep was bijzonder enthousiast en het afscheid was best emotioneel."





Pastoor Alvi - die ter plekke alles mee coördineerde - was naar verluidt bijzonder trots op het werk van 'zijn' jongeren. Alvi komt pas over een week of twee terug naar België. Dan zal de groep ook bijeen komen voor een evaluatie. "Ik durf nu nog niet zeggen dat er een vervolg komt, maar we zeggen zeker niet op voorhand 'nee'. Bovendien is er in Villarica nog veel werk te verzetten", besluit Sofie Ghielens. De deur staat dus alvast open voor een nieuwe trip.