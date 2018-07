'Dorp vol Plezier' geeft school cadeaus 05 juli 2018

De vzw 'Dorp vol plezier' heeft onlangs enkele zitbanken geschonken aan de Vrije Basisschool van Pulle. Verder deelde men 45 fietshelmen uit aan de schoolkinderen. Op de helmen staat het logo van de vzw. Om deze zaken aan te kopen gebruikte 'Dorp vol Plezier' een deel van de opbrengst van een paar eerder georganiseerde evenementen. Sinds een drietal jaar probeert 'Dorp vol Plezier' wat extra leven in de brouwerij te brengen in Pulle. De volgende grote organisatie is een feestweekend op 28 en 29 september. Gedurende twee dagen zal er dan weer vanalles te doen zijn in een spiegeltent in het Pulse dorpscentrum. (KDC)