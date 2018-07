"Ambassadeur motiveerde ons nog meer" DERTIG VRIJWILLIGERS VERTREKKEN MORGEN NAAR COLOMBIA KRISTOF DE CNODDER

16 juli 2018

02u27 0 Zandhoven Zo'n dertig (voornamelijk jonge) mensen uit Zandhoven en omgeving vertrekken morgen naar het Colombiaanse bergdorp Villarica om er een maand lang vrijwilligerswerk te gaan doen. Villarica is de geboorteplaats van Zandhovens pastoor Alvi Vasquez, die uiteraard ook meegaat.

Morgenavond is het eindelijk zover. Dan stapt een dertigkoppige Zandhovense delegatie op het vliegtuig naar Colombia om 'goede werken' te gaan verrichten in Villarica. Het zesduizend inwoners tellende geboortedorp van pastoor Alvi Vasquez had zwaar te lijden onder de plaatselijke burgeroorlog. Nu de vrede is hersteld, is het tijd voor de heropbouw. Met het oog daarop werd eind vorig jaar in Zandhoven de vzw Colomb18 opgericht. Colomb18 gaat onder andere het bejaardentehuis van Villarica opknappen, een jeugdbeweging opstarten en Engelse les helpen geven op school.





"Al maanden zijn we bezig met de voorbereidingen en nu zijn we bijna weg. Best spannend", opent Sofie Ghielens, één van de stuwende krachten achter Colomb18. "We trekken met een heel heterogene groep naar daar. De jongste deelnemer is 16 jaar, de oudste 47. We hebben mensen van verschillende jeugdbewegingen in onze rangen, maar even goed een tiental leerlingen en een leerkracht van het Zandhovense VTI. En natuurlijk gaat ook pastoor Alvi zelf mee. Hij is twee weken geleden al vertrokken om ter plaatse nog wat praktische zaken te regelen."





Gastgezinnen

In Villarica zullen de Zandhovenaren overnachten bij gastgezinnen. "Via internet kon iedereen de voorbije maand al kennis maken met de familie waar hij of zij terecht komt", gaat Sofie Ghielens verder. "Communiceren zal niet altijd evident zijn, want blijkbaar spreken er slechts weinig inwoners van Villarica een andere taal dan Spaans. Zelf ben ik dan maar wat Spaanse lessen gaan volgen. Begrijpen lukt al aardig, praten is wat anders. Er zal dus veel gebarentaal bij te pas komen, maar dat heeft ook zijn charme (lacht). En in noodgevallen kan Alvi altijd nog vertalen."





De vrijwilligers betalen hun vliegtuigticket naar Colombia uit eigen zak. Om de vooropgestelde projecten te realiseren werd de voorbije maanden op allerlei manieren geld ingezameld. Gisteren was er bijvoorbeeld nog een benefietactie tijdens muziekfestival Mumoza in Pulderbos. "We willen iedereen bedanken die ons heeft gesteund", benadrukt Sofie Ghielens. "Via Facebook gaan we de komende weken het thuisfront op de hoogte houden. Zo kunnen de schenkers zien waaraan hun geld wordt besteed."





Het enthousiasme van de Colomb18 ploeg kreeg vorige week trouwens nog een boost, toen de groep werd uitgenodigd op de Colombiaanse ambassade in Brussel. "De ambassadeur bedankte ons en wenste ons veel succes. We ontmoetten er ook iemand die kwam getuigen over de burgeroorlog. Dit geeft extra veel zin om er ginder iets van te maken", besluit Sofie Ghielens.